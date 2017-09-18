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18:56 | Футбол — РФПЛ

У Тигиева - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава

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Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику "Спартака" Георгию Тигиеву, информирует официальный сайт красно-белых. 22-летний россиянин получил травму в воскресном матче 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" (2:2).

У футболиста подтвержден первоначальный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

Травмы в "Спартаке". Их очень много

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-18-diagnoz_tigiyeva_podtverdilsya/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Macellaio

и ещё один....тренера по физподготовке на кол....

19:03

MrSNik

Давай лечись , салага!

19:02