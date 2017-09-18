У Тигиева - разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава

Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику "Спартака" Георгию Тигиеву, информирует официальный сайт красно-белых. 22-летний россиянин получил травму в воскресном матче 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" (2:2).

У футболиста подтвержден первоначальный диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция.

Травмы в "Спартаке". Их очень много