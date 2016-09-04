У "Терека" нет опасений, что матч с ЦСКА не состоится на новой арене

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул: у клуба нет опасений, что встреча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА может пройти не на новой арене столичной команды. Вчера на официальном сайте "Терека" появилась информация, что ЦСКА не прислал информационное письмо о месте проведения матча 6-го тура, который должен пройти 10 сентября на арене ЦСКА.

- Мы решаем с ЦСКА эту ситуацию в рабочем порядке, ничего страшного не происходит. Опасений, что матч не состоится на новом стадионе, нет. У них арена только открывается, может, есть какие-то небольшие недочеты, заострять на этом внимание не имеет смысла, - цитирует ТАСС Айдамирова.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году.