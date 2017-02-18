У "Терека" – два новых вице-президента

Новыми вице-президентами "Терека" назначены Ибрагим Закриев, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, и Иса Ибрагимов, министр Чеченской Республики по делам молодежи, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

Аналогичные должности в клубе оставили Апты Алаудинов, заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике, и Хайдар Алханов, переведенный на руководящую должность генерального директора академии футбола "Рамзан", который сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола в республике.