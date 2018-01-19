"У тебя через пару лет "Тоттенхэм": игроки "Амкара" поддержали Джикию

Игроки "Амкара" на канале клуба в YouTube опубликовали видеообращение к бывшему партнеру по команде, защитнику "Спартака" и сборной России Георгию Джикии. Футболист красно-белых 18 января получил травму в товарищеском матче против клуба "Шанхай Шанган" (0:1) – у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Восстановление от травмы такого рода в среднем занимает около 5 месяцев. Таким образом, Джикия рискует пропустить домашний чемпионат мира.

– Биджо, братик, держись! Мы все с тобой, – сказал форвард пермяков Александр Салугин. – У тебя впереди чемпионат мира и, через пару лет, "Тоттенхэм". Давай, брат, держись!

– Жора, вся футбольная страна с тобой, – добавил исполнительный директор клуба Денис Маслов. – Поправляйся и возвращайся сильнее. Биджо, без тебя чемпионата мира не бывает! Ждем тебя!

Напомним, Джикия выступал за "Амкар" с 2015 по 2016 год, после чего перешел в "Спартак". В составе красно-белых защитник выиграл чемпионат России, а также завоевал Суперкубок России. В 2017 году он дебютировал за сборную России, приняв участие в восьми матчах (в том числе в трех – на Кубке конфедераций).

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