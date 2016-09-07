У Тарасова разрыв передней крестообразной связки

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прошел медобследование, сообщает официальный сайт московского клуба. По итогам медобследования у 29-летнего хавбека сборной России диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован и вскоре приступит к курсу реабилитации.
Как правило, на восстановление от таких повреждений уходит около полугода. Отметим также, что Тарасов в третий раз в карьере порвал крестообразные связки.
Напомним, Тарасов был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Турции (0:0) и Ганы (1:0). Однако в поединке против Турции полузащитник был заменен после первого тайма, а после матча покинул расположение сборной.
По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сам футболист сообщил ему, что травму получил еще в конце прошлого сезона, однако просто не обратил на нее внимания.
Новоуепинни
Бузов - самый главный патриот. В матче мира и дружбы который никому не упирался смог пожертвовать собой и своей костяной ногой. Какой-то Матросов по глупости )) Зато хоть ногу никому на поле не сломает, он же дурак и костолом ))
19:57
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как можно не обратить внимания на разрыв связок???? это же не укус комара.
19:38
ДжЫмкО
Да возьмут в Терек, если что, Аллах даст денег на контракт)
19:38
Новоуепинни
А ваще да - символично получилось, все с турками. Накрылась карьерка в футболе и накрылось бабло, инвалид никому в Раше не упирался ))
19:27
Новоуепинни
Дураком больше - дураком меньше, всем по барабану бугага. Естественный отбор
19:23
Весёлый©
Футбольный Боженька все видит. Это за майку с Солнцеликим.
19:05
А380726
Что ж за балерун то такой? Или Бузова из него все соки высасывает?
19:02
30 лет за ЦСКА!
Дай Бог здоровья, пускай поправляется.
18:55
Гаттузо зол!
Думаю терминатор закончил с футболом на уровне ПЛ. Он тяжелый и травма у него вроде повторная. Даже так закачивая ноги, он все-равно "рвется".
18:48