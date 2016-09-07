18:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Тарасова разрыв передней крестообразной связки

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прошел медобследование, сообщает официальный сайт московского клуба. По итогам медобследования у 29-летнего хавбека сборной России диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован и вскоре приступит к курсу реабилитации.

Как правило, на восстановление от таких повреждений уходит около полугода. Отметим также, что Тарасов в третий раз в карьере порвал крестообразные связки.

Напомним, Тарасов был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Турции (0:0) и Ганы (1:0). Однако в поединке против Турции полузащитник был заменен после первого тайма, а после матча покинул расположение сборной.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сам футболист сообщил ему, что травму получил еще в конце прошлого сезона, однако просто не обратил на нее внимания.

 

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13710

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Новоуепинни

Бузов - самый главный патриот. В матче мира и дружбы который никому не упирался смог пожертвовать собой и своей костяной ногой. Какой-то Матросов по глупости )) Зато хоть ногу никому на поле не сломает, он же дурак и костолом ))

19:57

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как можно не обратить внимания на разрыв связок???? это же не укус комара.

19:38

ДжЫмкО

Да возьмут в Терек, если что, Аллах даст денег на контракт)

19:38

Новоуепинни

А ваще да - символично получилось, все с турками. Накрылась карьерка в футболе и накрылось бабло, инвалид никому в Раше не упирался ))

19:27

Новоуепинни

Дураком больше - дураком меньше, всем по барабану бугага. Естественный отбор

19:23

Весёлый©

Футбольный Боженька все видит. Это за майку с Солнцеликим.

19:05

А380726

Что ж за балерун то такой? Или Бузова из него все соки высасывает?

19:02

30 лет за ЦСКА!

Дай Бог здоровья, пускай поправляется.

18:55

Гаттузо зол!

Думаю терминатор закончил с футболом на уровне ПЛ. Он тяжелый и травма у него вроде повторная. Даже так закачивая ноги, он все-равно "рвется".

18:48

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