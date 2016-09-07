У Тарасова разрыв передней крестообразной связки

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прошел медобследование, сообщает официальный сайт московского клуба. По итогам медобследования у 29-летнего хавбека сборной России диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован и вскоре приступит к курсу реабилитации.

Как правило, на восстановление от таких повреждений уходит около полугода. Отметим также, что Тарасов в третий раз в карьере порвал крестообразные связки.

Напомним, Тарасов был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Турции (0:0) и Ганы (1:0). Однако в поединке против Турции полузащитник был заменен после первого тайма, а после матча покинул расположение сборной.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сам футболист сообщил ему, что травму получил еще в конце прошлого сезона, однако просто не обратил на нее внимания.