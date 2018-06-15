У "Спартака" появился новый тренер по физподготовке

Специалист по физподготовке Дмитрий Цыняка вошел в тренерский штаб "Спартака", информирует официальный сайт клуба. Трудовой договор с тренером Академии "Спартак" имени Фёдора Черенкова рассчитан до 31 мая 2019 года.
⚡️📰 Дмитрий Цыняка стал одним из ассистентов Карреры– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 июня 2018 г.
Специалист по физподготовке вошел в тренерский штаб #Спартак’а
Трудовой договор рассчитан на сезон – до 31 мая 2019 года.
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Ранее тренерский штаб красно-белых пополнили испанские специалисты Рауль Рианчо и Висенте Гомес.