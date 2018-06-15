У "Спартака" появился новый тренер по физподготовке

⚡️📰 Дмитрий Цыняка стал одним из ассистентов Карреры



Специалист по физподготовке вошел в тренерский штаб #Спартак’а



Трудовой договор рассчитан на сезон – до 31 мая 2019 года.



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