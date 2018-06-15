13:19 | Футбол — РФПЛ

У "Спартака" появился новый тренер по физподготовке


Специалист по физподготовке Дмитрий Цыняка вошел в тренерский штаб "Спартака", информирует официальный сайт клуба. Трудовой договор с тренером Академии "Спартак" имени Фёдора Черенкова рассчитан до 31 мая 2019 года.

Ранее тренерский штаб красно-белых пополнили испанские специалисты Рауль Рианчо и Висенте Гомес. 

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