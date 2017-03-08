У Смолова вскочил ячмень

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) подхватил неприятную болячку. Судя по фото, опубликованном футболистом в "Инстаграме", под правым глазом у него вскочил ячмень.

"Не прячь свои зеленые глаза", – иронично прокомментировал случившееся Смолов.

Напомним, что в той же игре форвард получил травму и покинул поле на 82-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра. Пока неизвестно, сколько времени ему потребуется на восстановление. При этом форвард не поехал с командой на гостевой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".