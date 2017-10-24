У Шалимова не было шансов победить Семина. Есть ли они у Манчини?

"Локомотив" после 14-го тура возглавил таблицу чемпионата России. И вряд ли этот успех можно считать случайным – по крайней мере, если отталкиваться от встреч с конкурентами. Железнодорожники в матчах с командами из первой шестерки пока не потеряли ни одного очка, поочередно обыграв ЦСКА (3:1), "Спартак" (4:3), "Урал" (2:1) и теперь "Краснодар" (2:0).
А вот у "быков" ситуация прямо противоположная – в пяти матчах с конкурентами из верхней части таблицы они набрали лишь одно очко, сумев отыграться со спорного пенальти на 90-й минуте в домашнем матче против "Урала" (1:1). Во всех остальных встречах с лидерами подопечные Шалимова неизменно терпели поражение.
Скорее всего, железнодорожники останутся лидерами неофициального зачета по матчам среди лидеров после первого круга. Первая шестерка команд с большой вероятностью останется неизменной, и для "Зенита" "Локо" недосягаем. (Алексей МОРОЗ)
Неофициальный зачет первой шестерки чемпионата России-2017/18 по матчам между собой
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Локомотив
|
|
29.10
|
3:1
|
4:3
|
2:1
|
2:0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
11-5
|
12
|
2. Зенит
|
29.10
|
|
0:0
|
5:1
|
1:1
|
2:0
|
4
|
2
|
2
|
0
|
8-2
|
8
|
3. ЦСКА
|
1:3
|
0:0
|
|
2:1
|
0:0
|
1:0
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4-4
|
8
|
5. Спартак
|
3:4
|
1:5
|
1:2
|
|
2:0
|
2:0
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9-11
|
6
|
4. Урал
|
1:2
|
1:1
|
0:0
|
0:2
|
|
1:1
|
5
|
0
|
3
|
2
|
3-6
|
3
|
6. Краснодар
|
0:2
|
0:2
|
0:1
|
0:2
|
1:1
|
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-8
|
1