У Шалимова не было шансов победить Семина. Есть ли они у Манчини?

"Локомотив" после 14-го тура возглавил таблицу чемпионата России. И вряд ли этот успех можно считать случайным – по крайней мере, если отталкиваться от встреч с конкурентами. Железнодорожники в матчах с командами из первой шестерки пока не потеряли ни одного очка, поочередно обыграв ЦСКА (3:1), "Спартак" (4:3), "Урал" (2:1) и теперь "Краснодар" (2:0).

А вот у "быков" ситуация прямо противоположная – в пяти матчах с конкурентами из верхней части таблицы они набрали лишь одно очко, сумев отыграться со спорного пенальти на 90-й минуте в домашнем матче против "Урала" (1:1). Во всех остальных встречах с лидерами подопечные Шалимова неизменно терпели поражение.

Скорее всего, железнодорожники останутся лидерами неофициального зачета по матчам среди лидеров после первого круга. Первая шестерка команд с большой вероятностью останется неизменной, и для "Зенита" "Локо" недосягаем. (Алексей МОРОЗ)

Неофициальный зачет первой шестерки чемпионата России-2017/18 по матчам между собой