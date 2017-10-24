17:38 | Футбол — РФПЛ

У Шалимова не было шансов победить Семина. Есть ли они у Манчини?


"Локомотив" после 14-го тура возглавил таблицу чемпионата России. И вряд ли этот успех можно считать случайным – по крайней мере, если отталкиваться от встреч с конкурентами. Железнодорожники в матчах с командами из первой шестерки пока не потеряли ни одного очка, поочередно обыграв ЦСКА (3:1), "Спартак" (4:3), "Урал" (2:1) и теперь "Краснодар" (2:0).

А вот у "быков" ситуация прямо противоположная – в пяти матчах с конкурентами из верхней части таблицы они набрали лишь одно очко, сумев отыграться со спорного пенальти на 90-й минуте в домашнем матче против "Урала" (1:1). Во всех остальных встречах с лидерами подопечные Шалимова неизменно терпели поражение.

Скорее всего, железнодорожники останутся лидерами неофициального зачета по матчам среди лидеров после первого круга. Первая шестерка команд с большой вероятностью останется неизменной, и для "Зенита" "Локо" недосягаем. (Алексей МОРОЗ)

Неофициальный зачет первой шестерки чемпионата России-2017/18 по матчам между собой

 

1

2

3

4

5

6

И

В

Н

П

М

О

1. Локомотив

 

29.10

3:1

4:3

2:1

2:0

4

4

0

0

11-5

12

2. Зенит

29.10

 

0:0

5:1

1:1

2:0

4

2

2

0

8-2

8

3. ЦСКА

1:3

0:0

 

2:1

0:0

1:0

5

2

2

1

4-4

8

5. Спартак

3:4

1:5

1:2

 

2:0

2:0

5

2

0

3

9-11

6

4. Урал

1:2

1:1

0:0

0:2

 

1:1

5

0

3

2

3-6

3

6. Краснодар

0:2

0:2

0:1

0:2

1:1

 

5

0

1

4

1-8

1

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