23:14 | Футбол — РФПЛ

У Щенникова родилась дочь

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У защитника ЦСКА Георгия Щенникова родилась дочь, сообщает пресс-служба армейцев. Девочку назвали Ульяной.

"Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют Георгия и его супругу Диану и желают всей семье огромного счастья и крепкого здоровья!" - говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/u-georgiya-shchennikova-rodilas-doch/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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webadmin

А я то все думал - что это Георгий стал рвать и метать? ) С Днем рождения дочки, ОТЕЦ! )

23:25