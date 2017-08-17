У Щенникова родилась дочь

У защитника ЦСКА Георгия Щенникова родилась дочь, сообщает пресс-служба армейцев. Девочку назвали Ульяной.
"Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют Георгия и его супругу Диану и желают всей семье огромного счастья и крепкого здоровья!" - говорится в сообщении.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/u-georgiya-shchennikova-rodilas-doch/
webadmin
А я то все думал - что это Георгий стал рвать и метать? ) С Днем рождения дочки, ОТЕЦ! )
23:25