У "Ростова" запланировано два сбора

13 июня футболисты "Ростова" выйдут из отпуска и пройдут медобследование, которое займет два дня, сообщает пресс-служба клуба. Первая неделя подготовки желто-синих состоится в Ростове-на-Дону.

С 24 июня начнутся сборы – всего запланировано два. Сроки и места их проведения пока уточняются.

"Ростов" завершил сезона-2017/18 чемпионата России на 11-м мечтев турнирной таблице, набрав 37 ояков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)