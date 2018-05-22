11:17 | Футбол — РФПЛ

У "Ростова" запланировано два сбора


13 июня футболисты "Ростова" выйдут из отпуска и пройдут медобследование, которое займет два дня, сообщает пресс-служба клуба. Первая неделя подготовки желто-синих состоится в Ростове-на-Дону.

С 24 июня начнутся сборы – всего запланировано два. Сроки и места их проведения пока уточняются.

"Ростов" завершил сезона-2017/18 чемпионата России на 11-м мечтев турнирной таблице, набрав 37 ояков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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