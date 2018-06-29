У РФПЛ появится четыре резервные арены для всех клубов

По информации "СЭ", в соответствии с новым регламентом чемпионата у каждого клуба, в зависимости от его территориальной принадлежности, появится дополнительная резервная арена.

Таким образом, премьер-лига устранила лазейку в регламенте, позволявшую клубу-хозяину проводить домашний матч на гостевой арене – в прошлом сезоне такой матч провел "Амкар", сыгравший в Черкизово с "Локомотивом".

Теперь же, если клуб-хозяин не сможет сыграть ни на домашней арене, ни на заявленной резервной, лига подготовила четыре арены (в разных округах страны), на которых и сыграют команды.

Денис Рогачев: "При температуре ниже -15 и выше +35 требуется согласие команд"

В новом сезоне у премьер-лиги будет новое название – РПЛ