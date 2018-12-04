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У Реброва - годовщина свадьбы. И страшный внешний вид

Артем Ребров. Фото Инстаграм Артема Реброва.
Артем Ребров. Фото Инстаграм Артема Реброва.
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Голкипер "Спартака"  Артем Ребров в своем Инстаграме поделился новыми фотографиями. На одной из них он запечатлен вместе со своей женой Екатериной - пара отмечает 9-летие со дня свадьбы, а на другой - во время пресс-конференции в Москве, которая проходила 3 декабря. Лицо игрока украшают пластыри и ссадины, полученные во время матча 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@katrina_rebrova ❤️ Люблю #9лет

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 3 Дек 2018 в 9:21 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спустя день после игры с "Локомотивом" вновь оказался на @otkritiearena_official Сегодня здесь прошло необычное мероприятие – детская пресс-конференция – оно уже стало традиционным. Дважды участвовал в нем как гость, а в этот раз был в необычной для себя роли ведущего😊Могу сказать, что опыт очень интересный. Юные журналисты задали множество забавных, серьезных и удивительных вопросов. И кажется, футболисты отлично справились с ответами на них. Общение с детьми всегда приносит огромную радость. Сегодня без улыбок и хорошего настроения со стадиона также было уйти нельзя. Спасибо красно-белым, клубу @spartakkids и фонду @spartakforkids. Получилось прекрасное мероприятие 🔥🔝👍🏻 Спасибо участникам и организаторам!!! #ребров32 #спартакмосква #кутепов #селихов57 #комбаров23 #ханни #спартаккидс #спартакдетям

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 3 Дек 2018 в 9:58 PST

Спартак - Локомотив

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