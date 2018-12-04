У Реброва - годовщина свадьбы. И страшный внешний вид

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме поделился новыми фотографиями. На одной из них он запечатлен вместе со своей женой Екатериной - пара отмечает 9-летие со дня свадьбы, а на другой - во время пресс-конференции в Москве, которая проходила 3 декабря. Лицо игрока украшают пластыри и ссадины, полученные во время матча 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1).

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