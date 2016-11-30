У погибшего стрелка могли быть личные проблемы

Максим Барсуков, занимавшийся в московской ДЮСШ-4 в одной стрелковой секции с Владиславом Лошаковым, рассказал о погибшем 20-летнем спортсмене. По его мнению, случившейся трагедии предшествовали внутренние переживания спортсмена, который был добрым и отзывчивым человеком.

– У Владислава было множество наград, - сказал Барсуков. - Он – чемпион России, имел звание мастера спорта. Очень старательный, целеустремленный. Влад был добрым и отзывчивым человеком. После того как я ушел из спорта, мы неоднократно созванивались, виделись иногда. Видимо, трагедии предшествовали какие-то внутренние переживания, которыми Лошаков со мной не делился. Внешне он выглядел абсолютно нормально, не скажешь, что у человека что-то случилось или проблемы какие-то.

Тело чемпиона России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислава Лошакова было обнаружено неподалеку от парка Кузьминки. Рядом с трупом лежала предсмертная записка, в которой погибший, в частности, написал, что "устал".

9 апреля этого года Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал для сборной Москвы золото в командном первенстве России среди молодежи в поселке Тугургой (Республика Адыгея) в олимпийском упражнении "скит". (Любовь КОНЯЕВА)



