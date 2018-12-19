16:27 | Футбол — РПЛ

"У них нет команды". Жена Мамаева рассказала о футболистах "Краснодара"

Обсудить
6

Супруга полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева Алана заявила, что игроки этого клуба не общаются друг с другом вне футбольног поля.

- В "Краснодаре" нет как таковой команды, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - Есть по отдельности каждый игрок, у каждого своя жизнь. Они не общаются вне футбола, каждый сам за себя.

"Краснодар" занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 33 очка после 17 туров. "Быки" на одно очко отстают от идущего первым "Зенита".

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=vKWpOT8nTOk

Обсудить
6
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...