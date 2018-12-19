"У них нет команды". Жена Мамаева рассказала о футболистах "Краснодара"

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что игроки этого клуба не общаются друг с другом вне футбольног поля.
- В "Краснодаре" нет как таковой команды, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - Есть по отдельности каждый игрок, у каждого своя жизнь. Они не общаются вне футбола, каждый сам за себя.
"Краснодар" занимает 2-е место в премьер-лиге, имея в активе 33 очка после 17 туров. "Быки" на одно очко отстают от идущего первым "Зенита".
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