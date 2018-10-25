"У них комфортные камеры". Депутат Госдумы о заключенных в СИЗО Кокорине и Мамаеве

Сегодня депутат Госдумы от партии ЛДПР Иван Сухарев посетил в московском СИЗО-2 "Бутырка" нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые заключены под стражу до 8 декабря.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой.

– Кто предложил побывать у Кокорина и Мамаева? - вопрос Сухареву.

– Это моя личная инициатива. Я руковожу экспертным советом по Общественным наблюдательным комиссиям, поэтому и решил приехать в "Бутырку". Достаточно часто посещаю исправительные учреждения, в том числе, на своей родине, в Башкирии. К тому же, Владимир Вольфович Жириновский и Игорь Владимирович Лебедев уделяют большое внимание тому, что происходит с Кокориным и Мамаевым, вся страна следит за ситуацией. Владимир Вольфович, кстати, передал им слова поддержки. Ребята оступились, но нельзя их топтать только потому, что они – публичные люди. Мне хотелось посмотреть, как живут ребята, тоже поддержать. Они прекрасно понимают, что совершили серьезную ошибку и осознают свою вину. Надеемся, что с ними все решится по закону, несмотря на то, что они – известные футболисты, да и пострадавшие тоже не последние люди. Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в изоляции, не видятся со своими семьями. Понятно, что это создает дискомфорт, тюрьма – это всегда плохо.

– Как долго общались с футболистами и о чем?

– Они находятся в разных камерах, поговорил со всеми, кто в то злосчастное утро находился в одной компании – то есть, и с младшим братом Кокорина, Кириллом, и с Александром Протасовицким. С каждым провели около 10 минут, разговаривал и с их сокамерниками. Живут дружно – и участники драк, и соседи впервые оказались в СИЗО. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий сказали, что сожалеют о произошедшем. Я передал им предложение Владимира Вольфовича сыграть за футбольную команду ЛДПР, на что ребята ответили согласием.

– Как оцените условия содержания футболистов?

– У них очень комфортные камеры, особенно, если сравнивать с Башкирией. Эти помещения в прошлом отводились для содержания дворян – они двухместные, есть телевизор. Футболисты могут заказывать себе еду, которая есть в меню, можно сказать, это ресторанная еда. Каждый день их выводят на прогулку, жалоб и замечаний никаких нет. Игроки посещают спортзал, планируют сходить в храм, который находится на территории СИЗО. В спортзале можно воспользоваться душем, это платная услуга, стоит 300 рублей. Кстати, когда я приехал в "Бутырку", Мамаев вместе со своим сокамерником, который проходит по статье 159 УК РФ "Мошенничество", как раз находились в спортивном зале. В целом, с учетом положения, в котором находятся футболисты, условия их пребывания в СИЗО можно назвать нормальными.

– Что можете сказать о моральном состоянии Кокорина и Мамаева?

– Не унывают, надеются, что выйдут на свободу. Единственное, Мамаев скучает по семье. Сказал: "Хорошо бы, если бы нас отпустили под домашний арест. Хочется находиться поближе к детям". (Иван Торопцев)​