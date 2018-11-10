"У нас три игры остались - будем бороться". Адиев рассчитывает, что "Анжи" к зимней паузе не будет в зоне вылета

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после гостевого матча 14-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:2) ответил на вопрос о влиянии на команды тяжелого финансового положения клуба. По словам специалиста, он ставит перед игроками задачу подняться из зоны прямого вылета в оставшихся турах до зимней паузы в чемпионате.

- Бороться мы однозначно будем, - сказал Адиев. - У нас три игры остались. После матча с "Енисеем" сказал ребятам, что мы вроде бы начали подниматься и приблизились к конкурентам. Хотя это, может, громко сказано про конкурентов. Мы приблизились к группе команд, которые находятся в нижней части таблицы. Сегодня опять откатились.

Сейчас сказал ребятам, что после выходных надо приезжать и опять начинать снизу. В трех играх обязательно нужно набирать очки. Конечно, финансовая ситуация влияет. Как она может не влиять? Посидел десять минут в раздевалке, сам расстроился. У ребят билеты не куплены ни на отъезд, ни на приезд. Не говорю даже о карманных расходах, на которые ничего не получили. Придется ребятам опять свои деньги доставать и покупать. Для профессиональной команды это ненормально, тем более для клуба премьер-лиги. Я уже ни про какие зарплаты не говорю, если без билетов все разъезжаю.

Сложная обстановка, могу долго рассказывать. Мне это самому не нравится, но вы сами задали этот вопрос. Всякое происходит, у каждого дома есть определенные проблемы, не думаю, что мне стоит много акцентировать внимания на своих.

- Есть ли надежда, что до 8 декабря ситуация как-то поменяется?

- Сейчас не вижу, что есть надежда на это. И ребят, и себя настраиваю на рабочий лад. Мы должны делать свое дело, как профессионалы. Все, что мы можем сделать, остаться профессионалами, спортсменами. Мы сильно постараемся, чтобы через три тура - пусть аутсайдерами останемся, - мы не находились на 15-м или 16-м месте. Приложим к этому все усилия. Хотим достойно завершить чемпионат. (Артем Агапов)

После матча в Туле "Анжи" остался на 14-м месте с 13 очками (у "Уфы" перед игрой со "Спартаком" - 11), замыкает турнирную таблицу - "Енисей" (6 очков). "Арсенал" с 17 очками как минимум до субботы поднялся на 9-е место.

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