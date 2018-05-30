"У нас мощная компания! Братья Комбаровы, Глушаков, Ещенко и другие". Сергей Рыжиков о получении тренерской лицензии

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер рассказал, что получает тренерскую лицензию не один, компанию на лекциях ему составили многие российские игроки.

– Пока идет поиск клуба, где продолжить карьеру, вы усиленно грызете гранит тренерской науки. Хотите получить лицензию категории Pro?

– Нет, пока только А. Pro на очереди.

​– Почему вы не хотите в будущем, как Кафанов, работать в команде только с вратарям, а решили пойти по стопам Станислава Черчесова?

– Работа с вратарями – очень важный островок в структуре тренировочного процесса. Но маленький. А мне хотелось масштабной деятельности. Может это и нескромно, но мне кажется, что располагаю качествами, позволяющими это сделать.

– С кем сейчас в аудиториях на лекциях просиживаете?

– О, у нас мощная компания! Братья Комбаровы, Глушаков, Ещенко, Кузьмин, Хазов, Калешин, Бобер, Кержаков, Джубанов, Анджинджал, Корниленко, Корытько, Калачев, Габулов, братья Березуцкие, Игнашевич.

– Видите сколько конкурентов получить команду! И что дальше? Как пел Высоцкий: "А где на всех зубов найти? Вот и безработица!".

– Ничего. Как говорит моя жена – получи диплом, пусть будет (смеется).

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина".

В завершившемся сезоне голкипер провел всего 14 матчей за казанский клуб и пропустил столько же мячей. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – скоро на "СЭ"