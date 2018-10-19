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"У нас что, за сборную России играют хулиганы?!" Эмоции адвоката Кокорина

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Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, во время заседания Мосгорсуда по жалобе игрока на заключение под стражу выступила с речью.

Посмотрите на этого молодого спортсмена! У него армия болельщиков!, - заявила Стукалова. - У нас что, за сборную России играют хулиганы?! Не губите этого парня! Не губите спортсмена! Дайте возможность ему тренироваться!Говорю в том числе и за Мамаева - у мальчишек должен быть шанс.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на заключение Александра в СИЗО. Ранее судья отклонил апелляции Кирилла Кокорина и Павла Мамаева.

Братья Кокорины и Мамаев обвиняются по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". На прошлой неделе они избили трех человек в Москве.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

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