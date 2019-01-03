"У меня инфекция в губу попала, а Рома и сын отравились". Жена Зобнина рассказала об отдыхе в Таиланде

Супруга полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина призналась, что недавний отпуск в Таиланде получился неудачным. Хавбек вместе со своим маленьким сыном отравились, а сама девушка получила инфекцию губы.

- Мы недавно оттуда. У меня инфекция в губу попала, раздуло так, что пришлось пить антибиотики ... Рому и Роберта настигло отравление ... Роберта последние 2-3 дня рвало и все прошло само, когда прилетели домой. Вот такой опыт. Тоже первый раз там были. Не советую. У меня Тай всегда ассоциировался с отравлением, мнение так и не поменялось, - написала в Инстаграме Рамина Зобнина в ответ на вопрос жены полузащитника "Зенита" Вероники Ерохиной о том, стоит ли ехать в Таиланд.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.

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