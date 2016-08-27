19:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Мариу Фернандеса ушиб мягких тканей подколенного сустава

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Врач ЦСКА Наби Керимов сообщил, что в игре 5-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0) защитник Мариу Фернандес получил ушиб мягких тканей подколенного сустава. Футболист был заменен на 38-й минуте игры.

– Предварительный диагноз по Фернандесу – ушиб мягких тканей подколенного сустава, – цитирует ТАСС Керимова. – Сегодня или завтра сделаем дополнительное обследование, которое покажет, сколько может пропустить игрок.

Напомним, что Фернандес, недавно получивший российское гражданство, был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 25-летний игрок должен принять участие в одной тренировке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

Очень хотелось бы узнать, где находится подколенный сустав? С коленным вроде все ясно и с мягкими тканями тоже. Может быть Марио - это киборг с двумя суставами в одном колене? Жалко Томь, но я от души посмеялся. Теперь мне понятен высокий травматизм игроков ЦСКА. У них на брата четыре коленки - отсюда и "череда травм", как любят писать в газетах.

19:43

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