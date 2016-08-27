У Мариу Фернандеса ушиб мягких тканей подколенного сустава

Врач ЦСКА Наби Керимов сообщил, что в игре 5-го тура чемпионата России против "Томи" (1:0) защитник Мариу Фернандес получил ушиб мягких тканей подколенного сустава. Футболист был заменен на 38-й минуте игры.

– Предварительный диагноз по Фернандесу – ушиб мягких тканей подколенного сустава, – цитирует ТАСС Керимова. – Сегодня или завтра сделаем дополнительное обследование, которое покажет, сколько может пропустить игрок.

Напомним, что Фернандес, недавно получивший российское гражданство, был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 25-летний игрок должен принять участие в одной тренировке.