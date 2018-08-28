У "Крыльев Советов" нет долгов по аренде "Самара Арены"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что у клуба нет долгов по аренде "Самара Арены". Ранее сообщалось, что на новом стадионе команды из-за задолженностей было отключено электричество.

– Футбольный клуб "Крылья Советов" не имеет долгов перед стадионом "Самара Арена", – цитирует ТАСС Шашкова. – Хотелось бы заранее развеять все слухи, связанные с этой темой. Мы просто арендуем стадион, проводим на нем матч и уезжаем. Все платежи поступают вовремя.

В субботу, 1 сентября, "Крылья" на домашнем стадионе проведут матч 6-го тура чемпионата России против "Анжи" (начало – 14.00 по московскому времени). После пяти туров команда Андрея Тихонова располагается на 15-й строчке, набрав 4 очка.

Все о чемпионате России по футболу - здесь