У Кирилла Комбарова родился третий ребенок

В семье защитника "Арсенала" Кирилла Комбарова родился третий ребенок. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"Сегодня мы стали многодетной семьей. Ура! Третий мальчик", – написал Комбаров.
В семье защитника "Арсенала" Кирилла Комбарова родился третий ребенок. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"Сегодня мы стали многодетной семьей. Ура! Третий мальчик", – написал Комбаров.
краснобелов-спартаков
Азизи, Багери, Даеи)
21:27
Xen1um
Я за ЗОЖ, да, вас все больше и больше на этом форуме
21:12
Реалист!
Кирюха, давай футбольную команду с запасными! Молодец, пусть все будут здоровы!!!
21:09
Я за ЗОЖ
avi64 Поздравления от всей души! А импотенты путь завидуют! :-) ______________________________________________________________ на больное давишь, сука
21:09
avi64
Поздравления от всей души! А импотенты путь завидуют! :-)
21:06
ЗлобныйЖиртрест
А еще что-нить делать не пробовал начать?
21:03
Я за ЗОЖ
генетический мусор плодится
20:54