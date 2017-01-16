20:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Кирилла Комбарова родился третий ребенок

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В семье защитника "Арсенала" Кирилла Комбарова родился третий ребенок. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы стали многодетной семьей. Ура! Третий мальчик", – написал Комбаров.

 

Сегодня мы стали многодетной семьёй. УРААААААА. Третий мальчик. #семья

Фото опубликовано Kirill (@kkombarov) Янв 16 2017 в 9:28 PST

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КОММЕНТАРИИ (7)
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краснобелов-спартаков

Азизи, Багери, Даеи)

21:27

Xen1um

Я за ЗОЖ, да, вас все больше и больше на этом форуме

21:12

Реалист!

Кирюха, давай футбольную команду с запасными! Молодец, пусть все будут здоровы!!!

21:09

Я за ЗОЖ

avi64 Поздравления от всей души! А импотенты путь завидуют! :-) ______________________________________________________________ на больное давишь, сука

21:09

avi64

Поздравления от всей души! А импотенты путь завидуют! :-)

21:06

ЗлобныйЖиртрест

А еще что-нить делать не пробовал начать?

21:03

Я за ЗОЖ

генетический мусор плодится

20:54

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