У Карпина появился новый помощник на сборе "Ростова" в Турции

"Ростов" сообщил об изменения в тренерском штабе. Михаил Осинов прибыл на тренировочный сбор в Турцию. Здесь он будет помогать главному тренеру Валерию Карпину в основной команде. Руководить сборами молодежной команды в Абрау-Дюрсо будет Александр Маслов.

Изменения в тренерском штабе клуба



Михаил Осинов прибыл на тренировочный сбор в Турцию. Здесь он будет помогать Валерию Карпину в основной команде.



Руководить сборами молодёжной команды в Абрау-Дюрсо будет Александр Маслов. pic.twitter.com/FJ2Ys15Ety – Football Club Rostov (@rostovfc) January 6, 2019