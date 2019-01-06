19:39 | Футбол — РПЛ

У Карпина появился новый помощник на сборе "Ростова" в Турции

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"Ростов" сообщил об изменения в тренерском штабе. Михаил Осинов прибыл на тренировочный сбор в Турцию. Здесь он будет помогать главному тренеру Валерию Карпину в основной команде. Руководить сборами молодежной команды в Абрау-Дюрсо будет Александр Маслов.

 

 

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