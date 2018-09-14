У Хосонова умер брат

У полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова умер брат, сообщает Твиттер клуба.
"Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова.
Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким. Держись, Хас", - говорится в сообщении.
Руководство, сотрудники, тренеры и игроки #ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 сентября 2018 г.
Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким
Держись, Хас 🙏 pic.twitter.com/dJEMyZTnkQ