14:40 | Футбол — РПЛ

У Хосонова умер брат

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У полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова умер брат, сообщает Твиттер клуба.

"Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова.

Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким. Держись, Хас", - говорится в сообщении.

 

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