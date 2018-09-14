У Хосонова умер брат

У полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова умер брат, сообщает Твиттер клуба.

"Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова.

Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким. Держись, Хас", - говорится в сообщении.