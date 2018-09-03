У хавбека ЦСКА Бистровича – повреждение связок голеностопа

Медицинское обследование полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича выявило у него повреждение связок правого голеностопного сустава, информирует клубная пресс-служба.

20-летний хорват получил травму в концовке матча 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0). На 89-й минуте встречу Бистрович забил четвертый гол своей команды и почти сразу же после этого не смог продолжить игру из-за повреждения.

После дополнительного медобследования, которое пройдет в ближайшие дни, медицинский штаб армейцев примет решение относительно тактики лечения футболиста.

В этом сезоне Бистрович провел за ЦСКА 7 матчей и забил 2 мяча.