У Газинского родилась дочь

В семье полузащитника "Краснодара" и сборной России Юрия Газинского и его жены Александры родилась дочь, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Это первый ребенок в семье 27-летнего футболиста.

"Весь коллектив клуба поздравляет чету Газинских с этим радостным и знаменательным событием! Желаем молодым папе с мамой и новорожденной здоровья, счастья, мирного неба над головой и как можно больше поводов для больших и маленьких семейных радостей!" – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Краснодара".

В нынешнем сезоне Газинский провел в составе "быков" 26 встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В августе этого года игрок дебютировал в составе сборной России.