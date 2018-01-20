У Габулова появился конкурент из "Фейеноорда"

Состав "Брюгге", в который в январе этого года перешел Владимир Габулов, пополнил еще один вратарь – 32-летний голландец Кеннет Фермер из "Фейеноорда". Голкипер взят в аренду до конца сезона с правом выкупа.

До перехода в команду из Роттердама Фермер выступал за "Аякс". В послужном списке игрока пять чемпионских титулов, дважды он завоевывал Кубок Голландии. В активе вратаря пять игр за сборную своей страны.

Фермера категорически не устраивало его положение в "Фейеноорде", где главный тренер Джованни ван Бронкхорст сделал основным голкипером австралийца Брэда Джоунса. "Я переходил не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных", – отметил Кеннет в интервью Telegraf.nl.

Помимо Габулова и Фермера за "Брюгге" заявлены еще два вратаря – 22-летний американец Итан Хорват и 24-летний бельгиец Гийом Юбер.

В чемпионате Бельгии завершился новогодний перерыв. Лидер турнира "Брюгге" завтра встречается в гостях с "Антверпом". Как раз эта игра может стать дебютной для российского голкипера. (Александр БОБРОВ)

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