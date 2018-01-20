У Габулова появился конкурент из "Фейеноорда"

Состав "Брюгге", в который в январе этого года перешел Владимир Габулов, пополнил еще один вратарь – 32-летний голландец Кеннет Фермер из "Фейеноорда". Голкипер взят в аренду до конца сезона с правом выкупа.
До перехода в команду из Роттердама Фермер выступал за "Аякс". В послужном списке игрока пять чемпионских титулов, дважды он завоевывал Кубок Голландии. В активе вратаря пять игр за сборную своей страны.
Фермера категорически не устраивало его положение в "Фейеноорде", где главный тренер Джованни ван Бронкхорст сделал основным голкипером австралийца Брэда Джоунса. "Я переходил не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных", – отметил Кеннет в интервью Telegraf.nl.
Помимо Габулова и Фермера за "Брюгге" заявлены еще два вратаря – 22-летний американец Итан Хорват и 24-летний бельгиец Гийом Юбер.
В чемпионате Бельгии завершился новогодний перерыв. Лидер турнира "Брюгге" завтра встречается в гостях с "Антверпом". Как раз эта игра может стать дебютной для российского голкипера. (Александр БОБРОВ)
hhh.14170
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16:49
ЗЗ+
На фига им столько вратарей?? Причем этот голландец пришел "чтобы не сидеть на лавке". Видимо, ему что-то пообещали. Тогда Габулов будет сидеть.
15:36
PvsZ
Четыре воротчика в заявке, они их солить собираются??
15:30
karlikf1
Будет тренироваться и сидеть на лавке, Габулов. Чего из Арсенала уехал, непонятно. Ладно полевые игроки - понятно: опыт, побегать, поиграть. Вратарям-то не всё ли равно, где мячи ловить?
14:33
Gonzo_7
Повезло Габулову, Брюгге — один из самых красивых городов Европы. Главное местным пивом не увлекаться.
12:12