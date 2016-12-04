У Фернандеса – закрытая черепно-мозговая травма

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прошел углубленное медицинское обследование, сообщает клубная пресс-служба. По его итогам подтвердился предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Армеец получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0), столкнувшись с Михаилом Меркуловым в борьбе за верховой мяч, после чего покинул поле на носилках. В настоящий момент игрок находится под наблюдением клубных врачей. Решение о том, примет ли он участие в предстоящей игре Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", будет принято позднее.
#НашФутбол #РФПЛ. 17-й тур. #ЦСКАУрал 4:0 (травма Марио Фернандес) pic.twitter.com/XzURKNEDvR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-proshel-obsledovanie/
историк79
serzheo//// Ну, в таком случае, забираю свои слова назад, от идей отрекаюсь и ухожу в монастырь
17:44
serzheo
историк79_____ Термин масаи никто не придумывал - это племя. И ввел его на форум как раз я))))) (без хвастовства) По поводу Балотелли - он разумеется звезда, хочу ли я что бы он играл за сборную - нет. По сравнению со сборной - Болотелли - массаи. Ему сдесь делать нечего.
17:39
serzheo
kafk____ Самое страшное для тебя и таких как ты - мне никто не платит... Потому превратить Россию в племя масаи - мы не дадим.
17:29
yspesh4
Ну ладно, сережу все давно знают как..., но aleksart-spb откуда вылез? Не клонируй сережу, поделите ветки что-ли или в личке выясните, кто из 2-х крыс из банки вылезет.
17:29
историк79
serzheo//// Ну конечно нарицательное. И конкретно здесь, на форуме, подразумевает иностранцев тем-но-ко-жих(!), понимаешь? Тут прослеживается как бы иносказание, всех негров из бедных африканских(!) стран назвать масаями, подразумевая, что купить их можно за копейки или за бусы. Никто не назовёт масаем, допустим, Балотелли, хотя он и негр. И вообще, слово "масаи" придумано и появилось на форуме совсем недавно. Понимаю, что оно смачное. Но пользоваться им надо уметь.
17:28
serzheo
историк79_____ Хватит умничать, племя масаи - нарицательно, это все понимают, видимо, кроме тебя. А про нехрестей - тем паче не тебе судить.
17:22
serzheo
kafk___ А кто радуется травме? Попросил бы не клеветать.... Я просто откомментировал предыдущее сообщение. Не надо выдумывать....
17:18
историк79
Та неет. Никто не платит. Элементарно образования не хватает. Невдомёк пылкому юноше по прозвищу serzheo, что племя масаи - африканское, а он разглагольствует о выходце из Южной Америки. Какая разница? Масаи - негроиды, а Фернандес - европеоид, но он такими тонкостями не заморачивается. Зачем? Просто не учил в своё время уроки. А учил бы, знал бы больше - глядишь и мыслил бы шире.
17:17
kafk
мне другое интересно , кто эти люди им платят ? или они в принципе так хотят засветится и обратить на себя внимания!? или реально так люди мыслят?
17:11
kafk
историк79 - да я понимаю ,но не всегда получается) быстро перешагнуть тему идущую в тупик
17:09
kafk
serzheo я не говорю о желании иностранцев играть за сборную , я о радости когда другой человек получил травму!! поэтому ваше изречение давайте оставите при себе о том что я готов кого то притащить что за бред!!!!! а вот желать зла другому человеку и радоваться чужому горю - это явно говорит о том что у вас много святого))
17:07
историк79
Благородный дон kafk! Не обращай внимания. Таких как serzheo здесь очень много, дикари и нехристи, человеческого языка не понимают, логику отвергают, на мораль плюют, нехристи, одним словом, и поможет таким только Святая инквизиция!)))))
17:05
serzheo
kafk____ Неадекватный Вы, дружище, если готовы притащить десяток абреков из племени масаи и назвать их "сборной" а потом болеть за них под пивас наплевав на страну. Таких как Вы дружище, мне жаль более всего, ибо нет ничего святого, да и дома своего нет, там давно уже живут масаи...
16:59
историк79
Вот теперь узнаю, это, действительно, serzheo. А то пару раз написал толковые вещи - я уж думал поумнел. Но нет, нет, в своём репертуаре.
16:59
kafk
serzheo - а если он будет играть за сборную вы будете и сборную ненавидеть! ? а если гол забьет важный отмечать не будете?
16:52
kafk
serzheo ------------ неадекватны вы дружище) знаете болелы в транспорте например орут на весь вагон отсоси у ..... и набор цветов на выбор) ) а рядом едут дети старикии тд думаешь а ведь потом эти люди вырастут и им будет стыдно и глупо) но боюсь мозгами многие так и не вырастут - это печалит! вот и вы вызываете странные эмоции
16:49
serzheo
дост___ Езжайте в другую страну, у нас тут - Россия.
16:49
дост
serzheo - ну что сказать - не смотрите футбол, лучше балет
16:45
serzheo
дост___ Если они полезут в сборную - напишу еще жестче.
16:43
KuziakaPm
С каким счётом пони слажают тотенхему? Ставки принимаются.
16:42
serzheo
kafk_____ Может и надо по другим причинам. Но... Как-то независимо от причин возникает ненависть к этому клоуну из масаи. Я не хочу его видеть в сборной , вот не хочу и все. И плевать мне на причины.
16:41
дост
serzheo и это культурная столица? а когда у вас поломают жулиану кришито или витселя? ты также напишешь?
16:36
kafk
serzheo kafk_______ Потому что не надо лезть в сборную России, отсюда и ненависть к масаи... по моему ненависть это какое то странное слово в связи фактом о вообще спорте как сфере жизни) ненаиведть надо как то по другим аспктам людей!
16:19
Ленинградец.
Меркулов конечно был неправ.
16:07
rustov
Боже мой, сколько же развелось моральных уродов... Ведь человек мог умереть...
16:00
serzheo
kafk_______ Потому что не надо лезть в сборную России, отсюда и ненависть к масаи...
15:57
kafk
aleksart-spb хорошоя новость минус один))) ------------------------ у человека ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА , а вы пишите хорошая новость !! как же вас воспитывали? что такое выросло!?
15:52
_Металлург_
Когда лидеры Зенита будут получать травмы почаще вспоминай о том, как рад ты был сегодня.
15:52
_Металлург_
Когда лидеры Зенита будут травмироваться почаще вспоминай свою сегодняшнюю радость.
15:51
NickNo
Игрок Урала очень не прав.... нельзя так играть. Здоровья Фернандесу aleksart-spb хорошоя новость минус один))) 15:44================ Господи, сколько ж моральных уродов на Земле......
15:50