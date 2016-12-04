У Фернандеса – закрытая черепно-мозговая травма

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прошел углубленное медицинское обследование, сообщает клубная пресс-служба. По его итогам подтвердился предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Армеец получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0), столкнувшись с Михаилом Меркуловым в борьбе за верховой мяч, после чего покинул поле на носилках. В настоящий момент игрок находится под наблюдением клубных врачей. Решение о том, примет ли он участие в предстоящей игре Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", будет принято позднее.