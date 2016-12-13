18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У фанатов ЦСКА изъяли 175 патронов, муляж гранаты, холодное оружие и бейсбольную биту

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Полиция задержала девятерых болельщиков ЦСКА для проведения следственных действий, сообщает "Интерфакс". Фанаты подозреваются в организации драки во время матча между армейцами и "Спартаком", который состоялся 12 декабря.

Перед этим были проведены обыски по местам жительства фигурантов дела в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья. У фанатов изъяты 175 патронов к травматическому оружию, муляж гранаты, холодное оружие, бейсбольная бита, средства связи и иные предметы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела. 

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/541201

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Rexik

Ничего из перечисленного к хранению не запрещено. Ну изъяли, потом вернут. К чему все? Стращать читателей нечем?

19:14

баламошка

Edward CSKA Я фан ЦСКА - у меня бита в авто, мячик и перчатки. Чё, тоже конфискат ??????////////////////////Надувная бита в детской бибике не считается.

19:07

Edward CSKA

Я фан ЦСКА - у меня бита в авто, мячик и перчатки. Чё, тоже конфискат ??????

19:04

serenky25

Я о.х.у.е.в.а.ю.м.о.я.д.о.р.о.г.а.я.р.е.д.а.к.ц.и.я.

18:58

serzheo

Муляж гранаты - нафига?))))

18:55

баламошка

Бейсболисты хреновы.

18:44

Bache Gabrielsen

...при этом даже муляжей мозга у фанатов ЦСКА обнаружено не было :)

18:40

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