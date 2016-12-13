У фанатов ЦСКА изъяли 175 патронов, муляж гранаты, холодное оружие и бейсбольную биту

Полиция задержала девятерых болельщиков ЦСКА для проведения следственных действий, сообщает "Интерфакс". Фанаты подозреваются в организации драки во время матча между армейцами и "Спартаком", который состоялся 12 декабря.

Перед этим были проведены обыски по местам жительства фигурантов дела в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья. У фанатов изъяты 175 патронов к травматическому оружию, муляж гранаты, холодное оружие, бейсбольная бита, средства связи и иные предметы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.