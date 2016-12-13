У фанатов ЦСКА изъяли 175 патронов, муляж гранаты, холодное оружие и бейсбольную биту

Полиция задержала девятерых болельщиков ЦСКА для проведения следственных действий, сообщает "Интерфакс". Фанаты подозреваются в организации драки во время матча между армейцами и "Спартаком", который состоялся 12 декабря.
Перед этим были проведены обыски по местам жительства фигурантов дела в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья. У фанатов изъяты 175 патронов к травматическому оружию, муляж гранаты, холодное оружие, бейсбольная бита, средства связи и иные предметы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.
Rexik
Ничего из перечисленного к хранению не запрещено. Ну изъяли, потом вернут. К чему все? Стращать читателей нечем?
19:14
баламошка
Edward CSKA Я фан ЦСКА - у меня бита в авто, мячик и перчатки. Чё, тоже конфискат ??????////////////////////Надувная бита в детской бибике не считается.
19:07
Edward CSKA
Я фан ЦСКА - у меня бита в авто, мячик и перчатки. Чё, тоже конфискат ??????
19:04
serenky25
Я о.х.у.е.в.а.ю.м.о.я.д.о.р.о.г.а.я.р.е.д.а.к.ц.и.я.
18:58
serzheo
Муляж гранаты - нафига?))))
18:55
баламошка
Бейсболисты хреновы.
18:44
Bache Gabrielsen
...при этом даже муляжей мозга у фанатов ЦСКА обнаружено не было :)
18:40