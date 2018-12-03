У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко 6 декабря отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт", информирует официальный сайт красно-белых. У 34-летнего игрока выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, полученный во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).
- Здоровья, Андрей! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.
🚑 Ещенко отправится в Рим– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 декабря 2018 г.
Защитник #Спартак’а Андрей Ещенко прошел углубленное медицинское обследование. По его итогам у игрока красно-белых выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Здоровья, Андрей! 🔴⚪️✊🏻https://t.co/FFPWYWqpCj pic.twitter.com/gKGfCAfyCn
В текущем сезоне Ещенко провел 9 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-12-03-yeshchenko_otpravitsya_v_rim/