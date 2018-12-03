17:23 | Футбол — РПЛ

У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Андрей Ещенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Ещенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Защитник "Спартака"  Андрей Ещенко 6 декабря отправится в римскую клинику "Вилла Стюарт", информирует официальный сайт красно-белых. У 34-летнего игрока выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, полученный во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

- Здоровья, Андрей! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых. 

В текущем сезоне Ещенко провел 9 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей. 

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https://spartak.com/news/2018-12-03-yeshchenko_otpravitsya_v_rim/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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