У "Динамо" нет предложений по Погребняку

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что клуб готов расстаться с нападающим Павлом Погребняком. Однако, по его словам, конкретных предложений нет.
- Конечно, если игрок не попадает в состав, мы готовы с ним расстаться. Но пока конкретных предложений по нему нет.
33-летний россиянин перешел в московский клуб в 2015 году из "Рединга". В прошедшем сезоне он провел восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.
balaton78
Откуда предложения могут появится если он не забивает уже 2 года? да ещё с такой зарплатой? он и даром не нужен никому..
14:55 5 августа
Тропическая гемангиома Мовсисяна
да он сам не уходит, контракт-то офигенный))) за такие деньги любой согласится полировать лавку)))
14:30 5 августа
lavrentev01
Паша По, просыпайся
14:19 5 августа
Смерть сусликам
Странно
14:03 5 августа