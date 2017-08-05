13:59 5 августа | Футбол — РФПЛ

У "Динамо" нет предложений по Погребняку

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Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что клуб готов расстаться с нападающим Павлом Погребняком. Однако, по его словам, конкретных предложений нет.

Конечно, если игрок не попадает в состав, мы готовы с ним расстаться. Но пока конкретных предложений по нему нет.

33-летний россиянин перешел в московский клуб в 2015 году из "Рединга". В прошедшем сезоне он провел восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4464297

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КОММЕНТАРИИ (4)
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balaton78

Откуда предложения могут появится если он не забивает уже 2 года? да ещё с такой зарплатой? он и даром не нужен никому..

14:55 5 августа

Тропическая гемангиома Мовсисяна

да он сам не уходит, контракт-то офигенный))) за такие деньги любой согласится полировать лавку)))

14:30 5 августа

lavrentev01

Паша По, просыпайся

14:19 5 августа

Смерть сусликам

Странно

14:03 5 августа