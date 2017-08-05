У "Динамо" нет предложений по Погребняку

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что клуб готов расстаться с нападающим Павлом Погребняком. Однако, по его словам, конкретных предложений нет.

- Конечно, если игрок не попадает в состав, мы готовы с ним расстаться. Но пока конкретных предложений по нему нет.

33-летний россиянин перешел в московский клуб в 2015 году из "Рединга". В прошедшем сезоне он провел восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.