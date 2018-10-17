У "Динамо" нет новых потерь перед матчем с "Зенитом"

В сборные уезжали 11 футболистов "Динамо", все они вернулись в расположение клуба без травм.

Вчера игроки получили выходной, а со среды начали подготовку к матчу 11-го тура РПЛ с "Зенитом", который пройдет в Химках в воскресенье, 21 сентября (14.00). Бело-голубые будут проводить по одной тренировке в день. Дисквалифицированных в команде нет.

Среди потерь – только защитник Владимир Рыков, которому сделали операцию по поводу паховой грыжи. Восстановление займет примерно месяц. (Елена Григорьевская)

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