18:57 | Футбол — РПЛ

У ЦСКА нет опасений из-за качества поля перед дерби со "Спартаком"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не опасается непогоды перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Спартака". Игра состоится в Москве 23 сентября. В этот день в столице прогнозируют дождь.

Хотелось бы, чтобы дерби прошло при хорошей погоде для комфорта болельщиков, но это, к сожалению, не в наших силах, - приводит ТАСС слова Бабаева. - По поводу поля опасений никаких нет.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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