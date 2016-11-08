У "Арсенала" появился автобус с кухней и туалетом

"Арсенал" приобрел новый клубный автобус, сообщает официальный сайт тульского клуба. 9 ноября транспортное средство поставят на учет, после чего раскрасят в клубные цвета и украсят надписью: "Вперед, за Тулу!".

Также сообщается, что автобус рассчитан на 49 мест, он оборудован туалетом и кухней.

"Можно сказать, что у наших болельщиков сегодня появился повод для гордости, так как прежний транспорт нам не принадлежал. На домашнюю игру против ЦСКА наших футболистов привезет новый красавец автобус. Это важный шаг по улучшению структуры клуба", – подчеркнул генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.