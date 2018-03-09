У "Амкара" случилось два удаления, Хомич отразил два пенальти

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич отразил второй пенальти в матче 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". На 81-й минуте он отбил в штангу мяч после одиннадцатиметрового удара в исполнении Эванса Кангва. Этому эпизоду предшествовало второе удаление в составе "Амкара" – за игру рукой в своей штрафной в борьбе с Артемом Дзюбой вторую желтую карточку получил Дмитрий Белоруков. За несколько минут до этого удаление в составе "Амкара" заработал Фегор Огуде.
В начале матча Хомич отбил пенальти в исполнении Дзюбы, но Артем добил мяч в сетку, открыв счет.
Котовский
вперёд Спартак! Прошу прощения никак не могу запомнить какую из макак как называть.
17:20
Player124
Луиса Адриано уже раза 3 надо было удалять за хамство, что в последнем матче с Локомотивом. что в Суперкубке с ним же, что ещё в одном из матчей чемпионата, когда он после свистка ногой игрока ударил. За все эти вопиющие нарушения он не получил ничего.
16:32
вперёд Спартак!
Котовский_____ Зе Луиш с Локомотивом не играл, по причине травмы. Что касается Луиса Андриано, то его нарушения Вилков (активно подсуживавший Локомотиву) просто не видел. Общее количество результативных ошибок Вилкова уже таково, что он должен быть пожизненно отстранён от обслуживания матчей РФПЛ (пусть судит низшие дивизионы и "Кожаный мяч".
16:15
Edmundo.Baldivieso
Котовский, ты чего на святое покушаешься?! Народную команду с никому не нужной не путать. В Эрефии правила футбола зависят от популярности/обеспеченности клубов. Иначе - протест!
16:13
Котовский
Вопрос в Вилкову и Будогосскому. Чем отлучаются нарушения Огуде и Зе луиша? Одному красная, другому ничего.
16:02
grroznyi85
Браво Вилков. Отработал свои бабки по полной
15:55
shpasic
чтобы Локомотиву было попроще, убрали Огуде и Белорукова))
15:54
shpasic
Вилков красавчик!))
15:53
spawn0
договорняк
15:52