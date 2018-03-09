У "Амкара" случилось два удаления, Хомич отразил два пенальти

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич отразил второй пенальти в матче 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". На 81-й минуте он отбил в штангу мяч после одиннадцатиметрового удара в исполнении Эванса Кангва. Этому эпизоду предшествовало второе удаление в составе "Амкара" – за игру рукой в своей штрафной в борьбе с Артемом Дзюбой вторую желтую карточку получил Дмитрий Белоруков. За несколько минут до этого удаление в составе "Амкара" заработал Фегор Огуде.

В начале матча Хомич отбил пенальти в исполнении Дзюбы, но Артем добил мяч в сетку, открыв счет.

Трансляция матча "Амкар" – "Арсенал"