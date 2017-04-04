У Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прошел медобследование после матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1), сообщает официальный сайт армейцев. У игрока выявлено повреждение мышцы задней поверхности голени. Ему предписаны лечебно-восстановительные мероприятия и покой. О сроках восстановление не сообщается.