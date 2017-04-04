16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прошел медобследование после матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1), сообщает официальный сайт армейцев. У игрока выявлено повреждение мышцы задней поверхности голени. Ему предписаны лечебно-восстановительные мероприятия и покой. О сроках восстановление не сообщается.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-poluchil-travmu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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Pauchishe

О как. Мышцы задней поверхности голени. А почему не икроножная?

17:14

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