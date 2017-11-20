17:31 | Футбол — РФПЛ

У Алексея Березуцкого и Миланова переломы малоберцовых костей

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Защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов, получившие повреждения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2), прошли обследования. Как сообщает пресс-служба армейцев, у футболистов переломы малоберцовых костей.

Отмечается, что у Березуцкого перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Миланова – левой малоберцовой кости. Защитник в ближайшее время будет прооперирован в одной из немецких клиник. Болгарин пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет принято решение относительно возможного хирургического вмешательства.

Напомним, 22 ноября в Москве ЦСКА сыграет с "Бенфикой" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-aleksey-berezutskiy-i-georgiy-milanov/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Chibisov

А не сам ли цска кругами с хабаровском поменялся?Или два матча подряд хабаровск с цска и локо играет дома?

18:43

14BrGRU

нет ничего страшного в игре в мороз, в Сибири простой народ уже многие годы и в -20-30 играет и никто не ноет потому что мужики ...... хм и даже женщины играют в зимний футбол, а игрокам цска здоровья и скорейшего возвращения !!

18:33

Островзаячий

НЕТ оскорблениям В СЭ! : Об этом комментатор Шмурнов кричит уже не первый год_______Вы сосед напротив?

18:26

Jean4

Ничего себе, костоломы хабаровские!

18:17

НЕТ оскорблениям В СЭ!

В конце ноября и декабре, матчи должны проходить в Краснодаре, Ростове, Каспийске, Грозном ну и Москва( хоть поля натуральные), в Питере под крышей можно. Об этом комментатор Шмурнов кричит уже не первый год. Неужели сложно учитывать это при составлении календаря.

18:15

van der sar

Поиграли в русский футбол. "Локомотив" на очереди.

18:07

alex-ls

причем тут зима идиоты?

17:59

M.WOWCHIK

Во всём виноваты наши футбольные "чинуши".........Видно,что в Хабаровске в это время года зима,для них -- ОТКРОВЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17:48

SpaMan

Нифигасебе скатались в Хабаровск

17:44