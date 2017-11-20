У Алексея Березуцкого и Миланова переломы малоберцовых костей

Защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов, получившие повреждения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2), прошли обследования. Как сообщает пресс-служба армейцев, у футболистов переломы малоберцовых костей.

Отмечается, что у Березуцкого перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Миланова – левой малоберцовой кости. Защитник в ближайшее время будет прооперирован в одной из немецких клиник. Болгарин пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет принято решение относительно возможного хирургического вмешательства.

Напомним, 22 ноября в Москве ЦСКА сыграет с "Бенфикой" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.