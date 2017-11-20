У Алексея Березуцкого и Миланова переломы малоберцовых костей

Защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов, получившие повреждения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2), прошли обследования. Как сообщает пресс-служба армейцев, у футболистов переломы малоберцовых костей.
Отмечается, что у Березуцкого перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Миланова – левой малоберцовой кости. Защитник в ближайшее время будет прооперирован в одной из немецких клиник. Болгарин пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет принято решение относительно возможного хирургического вмешательства.
Напомним, 22 ноября в Москве ЦСКА сыграет с "Бенфикой" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Chibisov
А не сам ли цска кругами с хабаровском поменялся?Или два матча подряд хабаровск с цска и локо играет дома?
18:43
14BrGRU
нет ничего страшного в игре в мороз, в Сибири простой народ уже многие годы и в -20-30 играет и никто не ноет потому что мужики ...... хм и даже женщины играют в зимний футбол, а игрокам цска здоровья и скорейшего возвращения !!
18:33
Островзаячий
НЕТ оскорблениям В СЭ! : Об этом комментатор Шмурнов кричит уже не первый год_______Вы сосед напротив?
18:26
Jean4
Ничего себе, костоломы хабаровские!
18:17
НЕТ оскорблениям В СЭ!
В конце ноября и декабре, матчи должны проходить в Краснодаре, Ростове, Каспийске, Грозном ну и Москва( хоть поля натуральные), в Питере под крышей можно. Об этом комментатор Шмурнов кричит уже не первый год. Неужели сложно учитывать это при составлении календаря.
18:15
van der sar
Поиграли в русский футбол. "Локомотив" на очереди.
18:07
alex-ls
причем тут зима идиоты?
17:59
M.WOWCHIK
Во всём виноваты наши футбольные "чинуши".........Видно,что в Хабаровске в это время года зима,для них -- ОТКРОВЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:48
SpaMan
Нифигасебе скатались в Хабаровск
17:44