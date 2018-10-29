Тяжелая победа в Самаре. Три очка "Зениту" принес гол Паредеса

"Зенит" одержал непростую победу в Самаре над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник гостей Леандро Паредес. Отметим, что гости нанесли всего один удар в створ по воротам соперника.

В концовке второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник самарцев Агустин Рохель. Напомним, что это дебютный сезон уругвайца в России. В составе "Зенита" во втором тайме вышел защитник Александр Анюков, воспитанник самарского клуба. Однако болельщики встретили его свистом.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков, "Крылья" занимают 13-ю строчку с 11-ю баллами в активе.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: Паредес, 22.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Рохель, Зотов, Канунников (Соболев, 90), Антон, Башкиров, Молло (Яковлев, 70), Ткачук, Корниленко (Самарджич, 81).

"Зенит": Лунев, Иванович, Нету, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Мак, Маркизио, Паредес, Кузяев (Оздоев, 90), Ерохин (Шатов, 56), Дзюба.

Предупреждения: Рохель, 8. Маммана, 51. Корниленко, 59. Нету, 60. Чичерин, 63.

Удаление: Рохель, 78 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Волошин (Смоленск). Усачев (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы).

29 октября. Самара. Стадион "Самара Арена". 27102 зрителя.