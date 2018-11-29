18:19 | Футбол — РПЛ

"Ты уже потраченный". ЦСКА ответил на троллинг "Ростова"

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ЦСКА ответил на троллинг "Ростова" в отношении защитника армейцев Родригу Бекао в преддверии матча между командами в рамках 16-го тура чемпионата России. Желто-синие опубликовали ответ-мем в стиле Grand Theft Auto: San Andreas с участием 22-летнего бразильца.

Ранее "Ростов" посоветовал "охладить свои атаки" (такой перевод характерен для игры GTA: San Andreas – прим. "СЭ").

– Ты еще не знаешь, но ты уже потраченный, – ответил ЦСКА в Твиттере.

 

Ростов - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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