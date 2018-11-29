"Ты уже потраченный". ЦСКА ответил на троллинг "Ростова"

ЦСКА ответил на троллинг "Ростова" в отношении защитника армейцев Родригу Бекао в преддверии матча между командами в рамках 16-го тура чемпионата России. Желто-синие опубликовали ответ-мем в стиле Grand Theft Auto: San Andreas с участием 22-летнего бразильца.

Ранее "Ростов" посоветовал "охладить свои атаки" (такой перевод характерен для игры GTA: San Andreas – прим. "СЭ").

– Ты еще не знаешь, но ты уже потраченный, – ответил ЦСКА в Твиттере.