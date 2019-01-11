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"Ты - моя мотивация!" Горячее фото Зе Луиша с девушкой

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Девушка нападающего "Спартака"  Зе Луиша Алеся в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. На ней пара запечатлена на одном из пляжей во время отдыха.

Мы в Дубае на сборах, ровно как и год назад (фотка не отсюда). Что изменилось за этот год? Например... Год назад я практически не говорила по-английски. Было очень тяжело полноценно разговаривать, объяснять, что ты чувствуешь, говорить по душам. Но был и плюс в этом, мы вообще не ругались. Теперь я спокойно разговариваю, за что спасибо Зе! Ты - моя мотивация! А вообще люди рядом всегда смотрят на нас в недоумении, не скрывая интерес, пытаясь понять, откуда мы? Потому что наша речь - это смесь русского, английского, португальского, испанского и криолу. Мы миксуем все и сами этого не замечаем. Со стороны очень забавно, - написала Алеся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы в Дубае на сборах, ровно как и год назад (фотка не отсюда). Что изменилось за этот год? Например...Год назад я практически не говорила по английски. Было очень тяжело полноценно разговаривать, объяснять, что ты чувствуешь, говорить по душам. Но был и плюс в этом, мы вообще не ругались 😹Теперь я спокойно разговариваю, за что спасибо Зе! Ты-моя мотивация!❤️ А вообще люди рядом всегда смотрят на нас в недоумении, не скрывая интерес, пытаясь понять, откуда мы? Потому что наша речь- это смесь русского, английского, португальского, испанского и криолу 😹 Мы миксуем всё и сами этого не замечаем. Со стороны очень забавно ) 🤪 Тем, кто дочитал до конца, задание! Кто отгадает, на что опирается Зе ? Кто точнее всего скажет, тому футболка с автографом ( не моя конечно 😹)

Публикация от LESYA 🌺 (@alesenka_lesenka) 11 Янв 2019 в 6:27 PST

Пользователи оценили фотографию:

Очень красивая пара, - написала maary.25.

- Как мне нравится за вами наблюдать, желаю вам долгих лет любви! - такой комментарий оставила baishevazu.

- Вы супер!!! - написала nastyusha.dyusha.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 24 матча за "Спартак", забил 11 голов и отдал 3 результативных передачи.

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