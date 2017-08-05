Твиттер "Зенита" жестко троллит "Спартак" перед матчем

"Зенит" на своей странице в Твиттере пошутил, что проведет матч с командой из Австрии. Так санкт-петербургский клуб отреагировал на встречу "Спартака" болельщиками, которые с красно-белыми флагами сопровождали свою команду на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге. Напомним, что флаг Австрии состоит из трех полос – красной сверху, белой посередине и красной снизу.
Также в Твиттере сине-бело-голубых появилась ссылка на новость на официальном сайте "Спартака" о непроданных билетах.
Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Спартак прибыл в Санкт-Петербург. Фото Твиттер ФК "Спартак"
Завтра играем с командой из Австрии 😂 https://t.co/Xkn0OqQRTN– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 августа 2017 г.
.@fcsm_official Не смогли набрать болельщиков? :( 🇦🇹🇦🇹🇦🇹– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 августа 2017 г.
bigzhuk1
Троллинг просто высочайшего уровня. Тонко, остроумно...:) Заметить, что красно белый флаг похож на флаг Австрии, вот ведь поддели так поддели)) Бомжи, что с них убогоньких взять)).
15:35 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Видимо были принесены извинения, потому что Себастьян Курц уже удалил свой твит...
15:29 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Глава МИД Австрии Себастьян Курц ответил в своём Твиттере: Sebastian Kurz‏ @sebastiankurz 4 часа назад #Zenit-superclub #Spartak-otstoy# wie die rot-weißen so Wagen mein Land zu blamieren? ich denke FEDUN muss entschuldigen mein Land. (перевод - как красно-белые посмели так опозорить мою страну? думаю федун должен принести извинения моей стране.)
15:10 6 августа
thunderclap
Все эти твиттеры, Фбуки, контакты, стограммы - полная шизофрения. Дебилизм поколения. Чтобы я в этом участвовал? Да упаси Господь. Придурки, и не лень вам хней заниматься никчемной? Расскажите в чем прикол.
15:02 6 августа
Лионель МЕССИ
serzheo Лионель МЕССИ____ Ну как выясняется команда Спартак - это в принципе фейк. Ибо там Австрияки флагами машут. 13:18 ======================= Сержик, да уже все продвинутые юзеры местные давно поняли, что ты как раз и есть самый настоящий фейк, созданный для разжигания срача на СЭ и увеличения кол-ва комментов. Но ты уже приелся, честно говоря, и на тебя всё меньше и меньше реагируют, так что вскоре ждёт тебя замена, как ранее твоего предшественника робота-бота Лёху 2005-го, а до него - светоча Каца. Кстати, да, Кац был самый прикольный из вас, попроси своих хозяев, что-бы вернули его, тем более нынешняя трансферная политика способствует и напоминает ту, халкошницелевскую, когда Мойша и появился.)
14:42 6 августа
SpaMan
голос из Санкт-Петербурга Нормально протроллили. Совсем не жестко, как в заголовке. Без перегибов. Ни чем Спартак не унизили. Во всяком случае, у ЗЕНИТа троллинг с юмором и поумнее троллинга Глушакова, который выиграв один титул в своей карьере решил приколоться над ФК ЗЕНИТ - многократным чемпионом России, обладателем Кубков России, Кубка УЕФА и СуперКубка УЕФА, и оказался смешон в глазах адекватных любителей футбола России. 14:10 --- Почитай твиттер Зенита. "Без перегибов" блин. Спартак тоже многократный, так что не надо тут ля-ля.
14:33 6 августа
голос из Санкт-Петербурга
Нормально протроллили. Совсем не жестко, как в заголовке. Без перегибов. Ни чем Спартак не унизили. Во всяком случае, у ЗЕНИТа троллинг с юмором и поумнее троллинга Глушакова, который выиграв один титул в своей карьере решил приколоться над ФК ЗЕНИТ - многократным чемпионом России, обладателем Кубков России, Кубка УЕФА и СуперКубка УЕФА, и оказался смешон в глазах адекватных любителей футбола России.
14:10 6 августа
Боже Спартак храни
Помнится сборная Австрии когда-то нагибала Россию в отборе к Евро-2012
13:56 6 августа
Subulcus
Millwall82 SpaMan, да не))) страна такая, где принято стучать на всех. Репрессии 30х-40х тому подтверждение. ------- Это в Сша норма стучать друг на друга... У нас этот этап благополучно пройдёт.. Правильнее сказать информировать компетентные структуры о имевшем месте правонарушении .. это слегка другое чем "стучать"..Вот если ты заложишь что сосед изменяет своей жене с любовницей.. вот это "стучать" а тут имел место факт нарушения закона =))
13:53 6 августа
Вгыгел
маленькие радости карреры
13:48 6 августа
asc0002
Нет, не флаги-то похоже действительно взяли австрийские.
13:35 6 августа
Millwall82
SpaMan, ну и степень ненависти друг к другу просто чудовищная.
13:33 6 августа
Millwall82
SpaMan, да не))) страна такая, где принято стучать на всех. Репрессии 30х-40х тому подтверждение.
13:32 6 августа
SpaMan
Millwall82 Насколько знаю, некоторые дельцы скинули их номера в ГАИ) за нарушение ПДД))))) 13:27 --- Экие дельцы ранимые
13:30 6 августа
Millwall82
Насколько знаю, некоторые дельцы скинули их номера в ГАИ) за нарушение ПДД)))))
13:27 6 августа
SpaMan
Millwall82 Да все логично. Спартак проводил сбор в Австрии? Проводил. Видимо за отель не заплатили. Вот недовольные австрияки их и настигли в Петербурге. 13:23 --- Они же будут болеть на стадике.
13:24 6 августа
Millwall82
Да все логично. Спартак проводил сбор в Австрии? Проводил. Видимо за отель не заплатили. Вот недовольные австрияки их и настигли в Петербурге.
13:23 6 августа
Упёртый русский
Вот сборище подростков - клоунов! Футбол то, интересно, смотрят тут писавшие? Или вся фишка в том, чтобы болельщиков другой российской, кстати, команды унизить? А футбол - дело десятое?
13:23 6 августа
Penziak
Седня топлю за бомжей. Динамо с Питером... до очной встречи.
13:22 6 августа
Subulcus
Чем ближе матч чем громче хрюкание красно-белых сектантов =)))
13:19 6 августа
Duckhunter68
А чего, прикольно потроллили спартачей! Я на ничейку поставил, а на самом деле - порвёт сегодня Зенит красно-белых...
13:18 6 августа
serzheo
Лионель МЕССИ____ Ну как выясняется команда Спартак - это в принципе фейк. Ибо там Австрияки флагами машут.
13:18 6 августа
crabuzz
откровенно тупо. Стыдно за своих. Facepalm. Даже говорить ничего не хочу. Просто увольте всех, кто там твиттер ведёт, и всех прочих сммщиков. Все равно, что транслировать собственную неконтролируемую дефекацию в штаны с улыбкой победителя на лице.
13:10 6 августа
Pleafant
Твиттер и все сети,вообще,для того и существуют,что бы неадекваты всех мастей могли сбросить в интернет все свои психологические проблемы,в рамках своего недовоспитания и недоинтеллекта.
12:57 6 августа
GerychZ ✯
П_о_в_а_р - После 2024 года подходите, обсудим ))
12:51 6 августа
Алексей Д.
GerychZ ✯ Алексей Д. - Элементарно, Ватсон ) В Москвабаде старые пердуны более продвинуты в интернете, в сравнение с консервативными петербуржцами..)) =========== Бгг
12:49 6 августа
П_о_в_а_р
GerychZ ✯ Лионель МЕССИ - Да, да, Кремль черный трафик накрутил..))) ------------------------ Не Кремль, а либеральный ГазПромий вместе с Эхом. Верните награбленное!!!
12:48 6 августа
Лионель МЕССИ
GerychZ ✯ Лионель МЕССИ - Да, да, Кремль черный трафик накрутил..))) Косоглазому расследование нужно заказать )) 12:45 ====================== Ну, другого ответа я и не ожидал, товарищ майор.)
12:47 6 августа
Лионель МЕССИ
GerychZ ✯ Лионель МЕССИ - Да, да, Кремль черный трафик накрутил..))) Косоглазому расследование нужно заказать )) 12:45
12:46 6 августа
GerychZ ✯
Лионель МЕССИ - Да, да, Кремль черный трафик накрутил..))) Косоглазому расследование нужно заказать ))
12:45 6 августа