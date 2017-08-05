Твиттер "Зенита" жестко троллит "Спартак" перед матчем

"Зенит" на своей странице в Твиттере пошутил, что проведет матч с командой из Австрии. Так санкт-петербургский клуб отреагировал на встречу "Спартака" болельщиками, которые с красно-белыми флагами сопровождали свою команду на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге. Напомним, что флаг Австрии состоит из трех полос – красной сверху, белой посередине и красной снизу.

Также в Твиттере сине-бело-голубых появилась ссылка на новость на официальном сайте "Спартака" о непроданных билетах.

Напомним, что матч "Зенит" – "Спартак" состоится 6 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Спартак прибыл в Санкт-Петербург. Фото Твиттер ФК "Спартак"