19:37 | Футбол — РФПЛ

Твиттер "Зенита": "Спортивный костюм или костюм с галстуком?"


Англоязычный Твиттер "Зенита" обратил внимание на выбор одежды главными тренерами петербургской команды и тульского "Арсенала" на матч 13-го тура чемпионата России. Так, Роберто Манчини традиционно выбрал классический костюм, а Миодраг Божович – спортивный.

- Тренер в спортивном костюме или босс в костюме с галстуком? - говорится в записи, прикрепленной к фотографии обоих тренеров.

Отметим, что черногорский специалист не придерживается определенного стиля в одежде – например, на матче против "Краснодара" он выбрал классический костюм.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"

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