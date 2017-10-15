Твиттер "Зенита": "Спортивный костюм или костюм с галстуком?"

Англоязычный Твиттер "Зенита" обратил внимание на выбор одежды главными тренерами петербургской команды и тульского "Арсенала" на матч 13-го тура чемпионата России. Так, Роберто Манчини традиционно выбрал классический костюм, а Миодраг Божович – спортивный.

- Тренер в спортивном костюме или босс в костюме с галстуком? - говорится в записи, прикрепленной к фотографии обоих тренеров.

Отметим, что черногорский специалист не придерживается определенного стиля в одежде – например, на матче против "Краснодара" он выбрал классический костюм.

Are you a tracksuit manager or a suit and tie boss? #TeamMancini#ZenitArsenal pic.twitter.com/TzE03IncQ6 – FC Zenit in English (@fczenit_en) 15 октября 2017 г.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"