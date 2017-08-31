Твиттер "Зенита" пошутил над интересом Манчини к аргентинцам, использовав популярный мем

Англоязычный Твиттер "Зенита" опубликовал свою версию ставшего популярным мема. На оригинальном фото запечатлены парень, который идет за руку с подругой, но при этом к ее явному неудовольствию оглядывается на проходящую мимо девушку.
В последние несколько недель в соцсетях стали по-разному обыгрывать это фото, подписывая ее действующих лиц. По версии "Зенита", молодой человек – это Роберто Манчини, который не смотрит в сторону московских команд, потому что ему интересны аргентинцы.
Напомним, что сине-бело-голубые этим летом подписали уже пятерых футболистов из этой страны. Трансферное окно закрывается сегодня.
📝🇦🇷👀 #DeadlineDay #TransferNews #ТрансферныйДедлайн #ТрансферныеНовости #Fichajes #Calciomercato pic.twitter.com/yjhMxU1QrX– FC Zenit in English (@fczenit_en) August 31, 2017