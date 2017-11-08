Твиттер УЕФА в день рождения "Гражданской обороны" процитировал слова Летова о футболе

Твиттер УЕФА напомнил, что сегодня исполняется 33 года с момента основания рок-группы "Гражданская оборона". По такому поводу в аккаунте появилась фраза ее фронтмена Егора Летова о футболе.

"Для меня футбол – это не спорт, это рок-н-ролл, это панк-рок, экстремальный вид искусства, философия и политика", – говорится в цитате.

Напомним, что Летов на протяжении всей жизни был ярым болельщиком ЦСКА.