Твиттер УЕФА в день рождения "Гражданской обороны" процитировал слова Летова о футболе

Твиттер УЕФА напомнил, что сегодня исполняется 33 года с момента основания рок-группы "Гражданская оборона". По такому поводу в аккаунте появилась фраза ее фронтмена Егора Летова о футболе.
"Для меня футбол – это не спорт, это рок-н-ролл, это панк-рок, экстремальный вид искусства, философия и политика", – говорится в цитате.
Напомним, что Летов на протяжении всей жизни был ярым болельщиком ЦСКА.
Ровно 33 года назад музыкант и большой любитель футбола Егор Летов основал группу "Гражданская оборона" 🤘⚽️#классика pic.twitter.com/cZmhegsf9L– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 8 ноября 2017 г.