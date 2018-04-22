22:48 22 апреля | Футбол — РФПЛ

Твиттер сборной России восхитился Кузяевым и Дзюбой

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Официальный Твиттер сборной России опубликовал восторженные твиты, посвященные хавбеку "Зенита" Далеру Кузяеву и форварду "Арсенала" Артему Дзюбе. Матч 27-го тура между клубами завершился результативной ничьей - 3:3. Кузяев сделал дубль, а Дзюба забил последний мяч в игре, отдал пас в эпизоде с первым голом и поучаствовал во второй результативной атаке. 

Про обоих футболистов Твиттер написал кратко: "Далер Кузяев в огне", "Артем Дзюба в огне".

 Кузяев за сборную России провел четыре матча в конце 2017 года. На счету Дзюбы - 22 игры и 11 голов за национальную команду, однако последний раз форвард выходил на поле в ее составе в 2016 году в игре с Коста-Рикой (3:4), в которой он сделал дубль.

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

сборная не балует читателей разнообразием постов

00:03

GeoMaS

ага. Дзюба - в огне, а в сборной - Заболотный

23:20 22 апреля

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