Твиттер сборной России восхитился Кузяевым и Дзюбой

Официальный Твиттер сборной России опубликовал восторженные твиты, посвященные хавбеку "Зенита" Далеру Кузяеву и форварду "Арсенала" Артему Дзюбе. Матч 27-го тура между клубами завершился результативной ничьей - 3:3. Кузяев сделал дубль, а Дзюба забил последний мяч в игре, отдал пас в эпизоде с первым голом и поучаствовал во второй результативной атаке.
Про обоих футболистов Твиттер написал кратко: "Далер Кузяев в огне", "Артем Дзюба в огне".
⚽⚽Далер Кузяев в огне 🔥🔥 pic.twitter.com/NBvmBPWF2t– Сборная России (@TeamRussia) 22 апреля 2018 г.
⚽Артем Дзюба в огне 🔥🔥 pic.twitter.com/BY0wZmyXSz– Сборная России (@TeamRussia) 22 апреля 2018 г.
Кузяев за сборную России провел четыре матча в конце 2017 года. На счету Дзюбы - 22 игры и 11 голов за национальную команду, однако последний раз форвард выходил на поле в ее составе в 2016 году в игре с Коста-Рикой (3:4), в которой он сделал дубль.
igogohruhru
сборная не балует читателей разнообразием постов
00:03
GeoMaS
ага. Дзюба - в огне, а в сборной - Заболотный
23:20 22 апреля