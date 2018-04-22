Твиттер сборной России восхитился Кузяевым и Дзюбой

Официальный Твиттер сборной России опубликовал восторженные твиты, посвященные хавбеку "Зенита" Далеру Кузяеву и форварду "Арсенала" Артему Дзюбе. Матч 27-го тура между клубами завершился результативной ничьей - 3:3. Кузяев сделал дубль, а Дзюба забил последний мяч в игре, отдал пас в эпизоде с первым голом и поучаствовал во второй результативной атаке.

Про обоих футболистов Твиттер написал кратко: "Далер Кузяев в огне", "Артем Дзюба в огне".