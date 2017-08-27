Твиттер РФПЛ: "Лучший игрок матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак" - Александр Довбня"

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня был назван пресс-службой РФПЛ лучшим игроком матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). В створ ворот голкипера было нанесено 13 ударов, а сам Довбня в нескольких моментах по-настоящему спасал свою команду.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"