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13:09 | Футбол — РФПЛ

Твиттер РФПЛ: "Лучший игрок матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак" - Александр Довбня"

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Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня был назван пресс-службой РФПЛ лучшим игроком матча 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). В створ ворот голкипера было нанесено 13 ударов, а сам Довбня в нескольких моментах по-настоящему спасал свою команду.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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magtix

красава

13:18

Tribunal Z

Молодец! Не дал "народным" неграм Спартачишки забить! Респект!

13:13