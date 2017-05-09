"Твенте" поздравил Промеса и "Спартак" с чемпионством

"Твенте" гордится, тем что экс-игрок команды Квинси Промес помог московскому "Спартаку" выиграть чемпионат России. В минувшие выходные красно-белые гарантировали себе чемпионство по итогам сезона. Напомним, Промес перешел в "Спартак" из "Твенте" в августе 2014 года.

"Твенте" поздравляет Квинси Промеса и "Спартак" с чемпионским титулом. "Твенте" очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков команды", - говорится в заявлении, предоставленном "Р-Спорт" пресс-службой голландского клуба.