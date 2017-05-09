10:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Твенте" поздравил Промеса и "Спартак" с чемпионством

0
0
0
0

"Твенте" гордится, тем что экс-игрок команды Квинси Промес помог московскому "Спартаку" выиграть чемпионат России. В минувшие выходные красно-белые гарантировали себе чемпионство по итогам сезона. Напомним, Промес перешел в "Спартак" из "Твенте" в августе 2014 года.

"Твенте" поздравляет Квинси Промеса и "Спартак" с чемпионским титулом. "Твенте" очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков команды", - говорится в заявлении, предоставленном "Р-Спорт" пресс-службой голландского клуба.

Опрос

Выбери свою легенду "Спартака"!
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170509/1120214316.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий