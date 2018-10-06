"Тут не машут красными тряпками". Мощное видео "Зенита" перед матчем с "Краснодаром"

"Зенит" опубликовал ролик, посвященный предстоящему матчу 10-го тура РПЛ против "Краснодара". В нем чередуются кадры, на которых появляются быки, волна и игроки обеих команд.
- Шум волны - это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамен. Мы уже на арене. Бегите прочь! Идет волна! - такие надписи сопровождают видео.
Вы готовы? #ИдетВолна🌊– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 6 октября 2018 г.
Билеты: https://t.co/kQH0zHZBkc pic.twitter.com/fQjgYHe3aU
После девяти туров "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Зенит" с 22 очками располагается на первой строчке.
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