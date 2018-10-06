"Тут не машут красными тряпками". Мощное видео "Зенита" перед матчем с "Краснодаром"

"Зенит" опубликовал ролик, посвященный предстоящему матчу 10-го тура РПЛ против "Краснодара". В нем чередуются кадры, на которых появляются быки, волна и игроки обеих команд.

- Шум волны - это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамен. Мы уже на арене. Бегите прочь! Идет волна! - такие надписи сопровождают видео.