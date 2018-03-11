19:50 | Футбол — РФПЛ

"Тут минус 17, однако". "Локомотив" прилетел в Екатеринбург

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"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик о прибытии команды на матч 22-го тура чемпионата России против "Урала". Железнодорожники отметили, что температура в городе держится на отметке в -17 градусов по Цельсию.

Перед этой игрой московская команда располагается на первом месте, имея в своем активе 46 очков. У занимающего вторую строчку ЦСКА 41 очко и на один матч больше. Екатеринбуржцы располагаются на 11-й позиции (25).

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится завтра, 12 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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