"Тут минус 17, однако". "Локомотив" прилетел в Екатеринбург

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик о прибытии команды на матч 22-го тура чемпионата России против "Урала". Железнодорожники отметили, что температура в городе держится на отметке в -17 градусов по Цельсию.
Перед этой игрой московская команда располагается на первом месте, имея в своем активе 46 очков. У занимающего вторую строчку ЦСКА 41 очко и на один матч больше. Екатеринбуржцы располагаются на 11-й позиции (25).
Матч "Урал" - "Локомотив" состоится завтра, 12 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Приземлились в аэропорту Екатеринбурга. Тут -17°С, однако ⛄️ #УралЛоко– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 марта 2018 г.
pic.twitter.com/evZ2KqSngN
Venalainen
00 и интрига растёт
21:17
Kot, kotoryi
Ну всё, пора сдаваться!
20:20