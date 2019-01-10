"Тут хайп пошел, что ты можешь вернуться в "Уфу". Газизов поздравил Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поздравил бывшего полузащитника команды Александра Зинченко с первым голом за "Манчестер Сити". Украинец забил в ворота "Бертона" (9:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

— Сань, привет! Ну ты что, выспался после голешника или нет?

– Да куда я усну!

– Слушай, мы знаем, что ты можешь, но завалил такой красавец!

— Спасибо!

— Честно тебе скажу, что мы все очень впечатлены и рады за тебя. Тут у нас сейчас хайп пошел, что ты к нам можешь прийти в аренду. Я сказал: "Ну мы писять все будем!" Думаю, что в аренду тебе лучше в "Барселону", либо в "Реал". Даже так. Сань, смотри, маме привет большой. За тебя мы всегда держим кулачки, знай, что Башкирия всегда за тебя. Тут четыре миллиона двести тысяч болельщиков у тебя, так что нормально все.

– Спасибо большое, обнял крепко.

– Давай, дружище, давай!

— У вас все хорошо?

— Супер! Всегда ждем тебя.